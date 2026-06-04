Quantinuum Aktie
WKN DE: QNTNM1 / ISIN: NET00QNTNM01
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04.06.2026 22:30:00
The IPO of this power generator for data centers quietly outshines Quantinuum
Innio’s stock soared in its debut, to outshine the shares of the more high-profile quantum-computing company, and Trump administration investment, Quantinuum.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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