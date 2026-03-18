TS Aktie
WKN DE: A40JL3 / ISIN: KR7001791003
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18.03.2026 22:34:00
The Iran conflict might take as long as the 2022 ‘oil shock’ to blow over: TS Lombard
Returning to business as usual in the global oil market might now take months — not weeks — to achieve, according to TS Lombard.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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