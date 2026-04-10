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10.04.2026 13:20:05
The Iran War Has Prompted Some Companies to Raise Prices
Delta Air Lines, Amazon, the United States Postal Service and others have said they are raising prices because of higher energy costs connected to the war in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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