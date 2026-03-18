Global Energy Holdings Group Aktie
WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007
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19.03.2026 00:31:03
The Iran war is causing a global energy crisis - can China withstand it?
With oil supply disrupted, Beijing's oil reserves and renewable energy push are being put to the test.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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