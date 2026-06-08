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08.06.2026 15:26:07
The Iran War is Forcing Energy-Importing Countries to Turn Inward
The Iran war is pushing countries to prioritize domestic energy in order to protect themselves from volatile oil and natural gas markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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