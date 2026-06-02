Guess Aktie

Guess für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902204 / ISIN: US4016171054

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02.06.2026 18:50:00

The Iran war is jacking up fertilizer prices and forcing farmers to make tough calls. ‘If I guess wrong, I lose the farm.’

One of the biggest challenges Preston Arrington faces on his 2,100-acre corn and soybean farm is the surge in the price of fertilizer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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