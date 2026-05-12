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12.05.2026 12:48:51
The Iran War Is Taking the Color Out of Japan’s Best-Known Snack Bags
The food giant Calbee said shortages of naphtha, a crude-oil derivative used in inks, were forcing it to switch to black-and-white packaging for its salty products.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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