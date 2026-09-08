First Trust Bank Aktie
WKN DE: A0YG2J / ISIN: US33732N1054
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08.09.2026 14:04:01
The iShares Europe Financials ETF Outperforms First Trust Bank ETF on Yield, Cost, and Performance
The iShares MSCI Europe Financials ETF (NASDAQ:EUFN) provides broad exposure to European financial markets at a lower cost and higher yield than the more concentrated First Trust Nasdaq Bank ETF (NASDAQ:FTXO).
Investors looking for financial sector exposure may find themselves choosing between domestic specialization and international breadth. While First Trust Nasdaq Bank ETF isolates U.S. banks using a liquidity-weighted approach, iShares MSCI Europe Financials ETF provides a window into the banking and insurance giants of developed European economies.
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