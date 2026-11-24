J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|
24.11.2026 13:04:36
The J. M. Smucker Company Announces Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - The J. M. Smucker Company (SJM) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $248.7 million, or $2.32 per share. This compares with $241.3 million, or $2.26 per share, last year.
Excluding items, The J. M. Smucker Company reported adjusted earnings of $342.9 million or $3.20 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $2.283 billion from $2.330 billion last year.
The J. M. Smucker Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $248.7 Mln. vs. $241.3 Mln. last year. -EPS: $2.32 vs. $2.26 last year. -Revenue: $2.283 Bln vs. $2.330 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.80 To $ 11.20
FULL-YEAR OUTLOOK: Net sales decrease vs. prior year (2.0)% to (1.0)%
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
Analysen zu J. M. Smucker Co.
Aktien in diesem Artikel
|J. M. Smucker Co.
|119,05
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow stabil -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen ebenfalls. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.