(RTTNews) - The J. M. Smucker Company (SJM) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $248.7 million, or $2.32 per share. This compares with $241.3 million, or $2.26 per share, last year.

Excluding items, The J. M. Smucker Company reported adjusted earnings of $342.9 million or $3.20 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.0% to $2.283 billion from $2.330 billion last year.

The J. M. Smucker Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $248.7 Mln. vs. $241.3 Mln. last year. -EPS: $2.32 vs. $2.26 last year. -Revenue: $2.283 Bln vs. $2.330 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.80 To $ 11.20

FULL-YEAR OUTLOOK: Net sales decrease vs. prior year (2.0)% to (1.0)%