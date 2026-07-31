The Jammu And Kashmir Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Jammu And Kashmir Bank veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 37,65 Milliarden INR gegenüber 35,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at