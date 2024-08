The Jammu And Kashmir Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Jammu And Kashmir Bank hat am 27.07.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,80 INR gegenüber 3,21 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 31,93 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Jammu And Kashmir Bank 28,88 Milliarden INR umgesetzt.

