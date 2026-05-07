The Jammu And Kashmir Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Jammu And Kashmir Bank hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 7,25 INR. Im letzten Jahr hatte The Jammu And Kashmir Bank einen Gewinn von 5,28 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 35,36 Milliarden INR, gegenüber 36,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,31 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,25 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 18,91 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,66 Prozent auf 141,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 137,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at