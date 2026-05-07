|
07.05.2026 06:31:29
The Jammu And Kashmir Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The Jammu And Kashmir Bank hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 7,25 INR. Im letzten Jahr hatte The Jammu And Kashmir Bank einen Gewinn von 5,28 INR je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 35,36 Milliarden INR, gegenüber 36,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,31 Prozent präsentiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,25 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 18,91 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,66 Prozent auf 141,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 137,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.