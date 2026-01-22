The Jammu And Kashmir Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Jammu And Kashmir Bank präsentierte in der am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte The Jammu And Kashmir Bank 4,80 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,21 Prozent auf 35,97 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at