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15.05.2026 06:31:29
The Japan Steel Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Japan Steel Works hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat The Japan Steel Works mit einem Umsatz von insgesamt 469,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 497,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,57 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,870 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei The Japan Steel Works ein Gewinn pro Aktie von 0,800 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat The Japan Steel Works 1,82 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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