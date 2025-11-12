The Japan Steel Works gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Japan Steel Works veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 461,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 406,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at