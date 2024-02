The Japan Steel Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Japan Steel Works hat am 14.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,191 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,31 Prozent auf 426,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at