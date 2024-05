The Japan Steel Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Japan Steel Works veröffentlichte am 10.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 72,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 117,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78,61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 76,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 194,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 162,74 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat The Japan Steel Works mit einem Umsatz von insgesamt 252,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 238,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,77 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 191,56 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 256,90 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at