The Japan Steel Works hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Japan Steel Works ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Japan Steel Works die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Japan Steel Works ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 425,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Japan Steel Works einen Umsatz von 423,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at