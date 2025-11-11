The Japan Steel Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Japan Steel Works hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Japan Steel Works ein EPS von 32,41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 60,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at