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12.11.2026 06:31:28
The Japan Steel Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Japan Steel Works hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat The Japan Steel Works mit einem Umsatz von insgesamt 421,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 462,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,76 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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