The Japan Steel Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Japan Steel Works gab am 12.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Japan Steel Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 58,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 189,63 JPY beziffert, während im Vorjahr 93,76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,95 Prozent auf 213,79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 198,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 161,02 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 223,99 Milliarden JPY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at