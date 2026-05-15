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15.05.2026 06:31:29
The Japan Steel Works präsentierte Quartalsergebnisse
The Japan Steel Works hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 58,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,85 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,79 Prozent zurück. Hier wurden 73,71 Milliarden JPY gegenüber 75,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 261,38 JPY gegenüber 244,03 JPY im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat The Japan Steel Works 274,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 248,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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