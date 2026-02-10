|
The Japan Steel Works: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
The Japan Steel Works lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,83 JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Japan Steel Works 86,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65,48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 64,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
