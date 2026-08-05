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05.08.2026 06:31:29
The Japan Steel Works stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Japan Steel Works lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Japan Steel Works 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Japan Steel Works in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 365,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 467,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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