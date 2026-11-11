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11.11.2026 06:31:29
The Japan Steel Works stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Japan Steel Works hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61,41 JPY gegenüber 77,58 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat The Japan Steel Works 67,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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