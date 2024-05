The Japan Steel Works: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Japan Steel Works lud am 10.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Japan Steel Works 0,440 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 529,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 578,0 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 USD gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 1,75 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,76 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,623 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,67 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at