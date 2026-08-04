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04.08.2026 06:31:29
The Japan Steel Works zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
The Japan Steel Works hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 80,60 JPY gegenüber 59,53 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Japan Steel Works in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 58,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 67,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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