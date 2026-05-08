Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
08.05.2026 19:26:40
The Jobs Market Beat the Forecast by Double and Wages Grew Slower Than Expected. Here Is What April's Jobs Report Is Telling Investors About the Fed's Possible Next Move
They're breathing easier in the Mariner S. Eccles Federal Reserve Board Building today, after the Federal Reserve Chair Jerome Powell and his colleagues got a dream jobs report.It may not be so dreamy for the stock market, however.This morning, the Bureau of Labor Statistics released its Employment Situation Summary for April, and it was a big surprise to the upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.