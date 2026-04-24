The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 JOD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,8 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 21,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at