The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,28 Prozent zurück. Hier wurden 8,0 Millionen JOD gegenüber 8,2 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at