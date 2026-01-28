Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
28.01.2026 22:48:00
The July Deadline That Could Make or Break Coinbase Investors
Coinbase (NASDAQ: COIN) investors naturally track cryptocurrency prices. But heading into 2026, a far more solid catalyst is emerging.The July 1, 2026 deadline could trigger significant volatility for the stock, as it is the day when California's Digital Financial Assets Law (DFAL) will fully take effect. Starting that date, all businesses "exchanging, storing, or transferring a digital financial asset, such as a crypto asset" need to either hold or apply for a license from the California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) to operate in California.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Coinbase gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.01.26
|Coinbase-Report 2026: Drei Trends mit Signalwirkung für den Kryptomarkt (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.01.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|162,70
|-2,22%