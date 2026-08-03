|
03.08.2026 06:31:29
The Kansai Electric Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
The Kansai Electric Power hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 123,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 89,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1 007,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 917,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!