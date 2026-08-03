The Kansai Electric Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Kansai Electric Power hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 123,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 89,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1 007,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 917,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at