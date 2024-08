The Kansai Electric Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Kansai Electric Power hat am 30.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 129,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power 216,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 984,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 966,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at