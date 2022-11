The Kansai Electric Power präsentierte Quartalsergebnisse

The Kansai Electric Power lud am 01.11.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

The Kansai Electric Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 72,770 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 87,27 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 016,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 690,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 67,600 JPY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 966,80 Milliarden JPY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at