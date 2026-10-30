The Kansai Electric Power präsentierte Quartalsergebnisse

The Kansai Electric Power hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 41,22 JPY. Im letzten Jahr hatte The Kansai Electric Power einen Gewinn von 120,07 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat The Kansai Electric Power im vergangenen Quartal 1 227,14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Kansai Electric Power 1 090,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at