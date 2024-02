The Kansai Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Kansai Electric Power lud am 01.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -22,440 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei The Kansai Electric Power ein EPS von -53,830 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 925,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 988,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 15,30 JPY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 961,85 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at