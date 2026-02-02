|
The Kansai Electric Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
The Kansai Electric Power ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Kansai Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 96,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 139,99 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 941,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 016,12 Milliarden JPY umgesetzt.

