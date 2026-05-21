The Karnataka Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Karnataka Bank hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,68 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,89 Prozent auf 26,56 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,80 Milliarden INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 34,67 INR, nach 33,70 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 103,21 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte The Karnataka Bank einen Umsatz von 102,81 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at