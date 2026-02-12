The Karnataka Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Karnataka Bank präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Karnataka Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 7,51 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Karnataka Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 25,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at