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31.07.2026 06:31:29
The Karnataka Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
The Karnataka Bank hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Karnataka Bank einen Umsatz von 26,20 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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