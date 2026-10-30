The Karnataka Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Karnataka Bank hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 11,52 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,44 INR je Aktie erzielt worden.

The Karnataka Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at