The Karnataka Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Karnataka Bank äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,90 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Karnataka Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 25,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at