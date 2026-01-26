|
The Karur Vysya Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The Karur Vysya Bank gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 7,14 INR gegenüber 5,13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,03 Milliarden INR – ein Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Karur Vysya Bank 29,53 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
