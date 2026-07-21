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21.07.2026 06:31:29
The Karur Vysya Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Karur Vysya Bank hat am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 34,91 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6,97 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 17,79 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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