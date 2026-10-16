The Karur Vysya Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Karur Vysya Bank hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 8,15 INR gegenüber 5,94 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,70 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Karur Vysya Bank einen Umsatz von 33,20 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 7,85 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 19,38 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at