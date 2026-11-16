The Keepers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Keepers lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 PHP, nach 0,060 PHP im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,25 Prozent auf 4,17 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel hatte The Keepers 4,35 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at