The Keepers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Keepers stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,99 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,35 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at