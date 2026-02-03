The Kiyo Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Kiyo Bank veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 99,27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat The Kiyo Bank mit einem Umsatz von insgesamt 26,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at