|
11.11.2025 06:31:28
The Kiyo Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
The Kiyo Bank hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,13 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.