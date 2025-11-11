The Kiyo Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Kiyo Bank hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,13 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at