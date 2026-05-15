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15.05.2026 06:31:29
The Kiyo Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The Kiyo Bank gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 101,21 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 96,25 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 29,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,85 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 339,91 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Kiyo Bank 272,51 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,15 Prozent auf 106,11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 92,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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